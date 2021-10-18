Российская драма получила премию на кинофестивале в Германии

Российская спортивная драма «Маленький воин» режиссера Ильи Ермолова удостоена спецприза на 26-м международном кинофестивале детских и юношеских фильмов Schlingel в Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Картина рассказывает о подростке Вите, который мечтает принять участие в состязаниях по сумо в Японии, чтобы вернуть ушедшего из семьи отца. Лента получила премию радиокомпании Mitteldeutscher Rundfunk.

Фестиваль Schlingel проходил в городе Хемниц с 9-го по 16 октября. На мероприятии были представлены 193 картины из почти 50 стран. Гран-при получила бельгийская лента «Космический мальчик» Оливье Перу.

Ранее в октябре сообщалось, что в Смоленске назвали лауреатов XIV кинофестиваля «Золотой феникс». Гран-при присуждено фильму «Пальма» Александра Домогарова-младшего.