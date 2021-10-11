Фестиваль социального кино «Лампа» впервые пройдет в Москве

Международный фестиваль-форум социального кино «Лампа» впервые проведут в Москве в октябре этого года. Гостей мероприятия ожидает насыщенная программа, включающая открытые кинопоказы и образовательные мероприятия. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В шорт-лист фестиваля вошли работы из России, США, Великобритании, Израиля, Индии и других стран. Ознакомиться с картинами можно будет в кинотеатрах в дни проведения фестиваля, с 15 по 18 октября. Также конкурсные фильмы до 30 ноября будут размещены на видеохостинге Rutube.

Фестиваль «Лампа» обращает внимание на множество общественно значимых тем, таких как экология, расширение инклюзии, доступное образование, добровольчество и другие. Впервые он был проведен в 2014 году в Перми. С тех пор мероприятие ежегодно собирает картины авторов из разных уголков мира и вдохновляет зрителей улучшать пространство вокруг себя.

В этом году на полях фестиваля планируется провести кинофорум с образовательными и мотивационными площадками о социальном кино и общественных инновациях. Желающие смогут не только оценить представленные картины, но и поучаствовать в дискуссиях и творческих встречах со знаменитыми актерами и режиссерами, в числе которых такие известные артисты, как Александр Петров, Катерина Шпица, Виктор Добронравов, режиссер Илья Найшуллер, австралийский режиссер и номинант премии «Оскар» Радхея Джегатева, а также многие другие. Указывается, что площадка объединит более 70 спикеров и экспертов.

Рассказывая о предстоящем мероприятии, президент международного кинофестиваля Ольга Зубкова назвала фестиваль ярким прожектором, который высвечивает серьезные проблемы и новых героев, способных эти проблемы решать. «Обширное сообщество фестиваля, а это режиссеры, сценаристы, операторы, актеры, настоящие герои из реальной жизни, добровольцы, благотворители, социально ответственные компании, СМИ и, конечно, зрители, — вместе мы меняем мир к лучшему!» — добавила она.

Ранее сообщалось, что в Сочи 16 и 17 октября пройдет Первый фестиваль Русской музыки, приуроченный к 800-летию Святого благоверного князя Александра Невского. Уточнялось, что мероприятие состоится на исторической сцене Летнего парка имени Фрунзе. Его организовали Сочинская Камерная Филармония и управление культуры администрации города.