В Сочи впервые пройдет фестиваль Русской музыки

В Сочи 16 и 17 октября пройдет Первый фестиваль Русской музыки, приуроченный к 800-летию Святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщается на официальном портале города.

Мероприятие состоится на исторической сцене Летнего парка имени Фрунзе. Его организовали Сочинская Камерная Филармония и управление культуры администрации города.

«Это большое культурное событие для нашего города. Жители и гости курорта смогут услышать шедевры инструментальной и хоровой Русской музыки, образцы Русской поэзии и прозы», — рассказала начальник управления культуры администрации города Марианна Устинова. Она добавила, что на фестивале также состоится премьера музыкально-драматической программы «Сказание об Александре Невском».

В фестивале примут участие струнный квартет имени Рахманинова, сводный хор Государственной хоровой капеллы Республики Абхазия и Камерного хора Московской консерватории, актриса Государственного Русского театра драмы имени Искандера Республики Абхазия Мадлена Барциц, оркестр народных инструментов «Русский сувенир» имени Нечепоренко и солисты — лауреаты международных конкурсов.

Ранее сообщалось, что в центре «Эримтаж-Казань» с 12 по 19 октября пройдет неделя Китая. Она будет проведена музеем в рамках выставки «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII — XX веков из собрания Государственного Эрмитажа». Посетители экспозиции смогут принять участие в семейной и детской программах, квестах, лекциях и обзорных экскурсиях.