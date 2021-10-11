В Архангельской области завершился фестиваль театров малых городов России

В Каргополе, Архангельская область, завершился первый фестиваль любительских театров малых городов России «Театральная пристань». Гран-при взял народный театр-студия «Ра вестник» из Красноярского края, пишет ТАСС.

«Ра вестник» наградили за спектакль «Ревизор». Сыгравший в постановке роль Городничего актер Юрий Пузынин победил в номинации «Лучшая мужская роль». В категории «Лучшая женская роль» победа ушла актрисе Ольге Кирилловой из города Кольчугино, Владимирская область, за роль Тетушки в постановке «Чудотворец, история одной московской фамилии».

Всего в «Театральной пристани» приняли участие 12 коллективов из Вологодской, Ростовской, Архангельской, Ярославской, Владимирской, Тверской, Ростовской и Рязанской областей, а также из Красноярского края. Отбор участников фестиваля проводил Российский дом народного творчества.

Согласно условиям конкурса, любительские театры могли представить любые постановки. Благодаря этому, коллективы приехали в Каргополь с разноплановыми спектаклями. Фестиваль будет проводиться раз в два года.