В Неаполе открылся фестиваль российской культуры

В Неаполе открылся первый фестиваль российской культуры «Вулкан искусств»

В Неаполе, Италия, открылся первый фестиваль российской культуры «Вулкан искусств». Об этом сообщает РИА Новости.

Фестиваль, который пройдет в нескольких городах области Кампания, завершится 15 октября. В рамках мероприятия состоятся выступления государственного ансамбля танца «Марий Эл» и солистов Мариинского театра Ирины Шишковой и Марии Баянкиной.

На фестивале покажут фильмы Карена Шахназарова, Егора Кончаловского и Константина Худякова, а также анимационную ленту Святослава Ушакова и Инны Евланниковой «Белка и Стрелка. Звездные собаки».

Ранее сообщалось, что в рамках кинофестиваля «Ойка», который проходит в уральских городах, в Екатеринбурге с 8 по 10 октября россиян познакомят с 19 фильмами режиссеров Уральского федерального округа и Пермского края.