В казанском «Эрмитаже» пройдет неделя Китая

В центре «Эрмитаж-Казань» пройдет неделя Китая. Об этом сообщает «Татар-информ» в понедельник, 11 октября.

Мероприятие начнется 12 октября и завершится 19-го числа. Неделя Китая будет проведена музеем в рамках выставки «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII — XX веков из собрания Государственного Эрмитажа». Посетители экспозиции смогут принять участие в семейной и детской программах, квестах, лекциях и обзорных экскурсиях.

8 октября сообщалось, что в Волгограде в рамках Года японско-российских межрегиональных и побратимских обменов открылся фестиваль «Японская осень». Мероприятие продлится три недели, оно будет проходить в музее Машкова, Волгоградской областной библиотеке имени Максима Горького и Волгоградском государственном педагогическом университете.