В Ялте пройдет арт-фестиваль «Город Золотой»

На городской набережной в Ялте во второй ра состоится арт-фестиваль «Город Золотой»

В Ялте во второй раз пройдет арт-фестиваль «Город Золотой». Об этом сообщает «Крыминформ».

Мероприятие состоится в субботу, 9 октября, на городской набережной. В постановлении первого заместителя главы администрации города Евгении Бавыкиной уточняется, что целями и задачами арт-фестиваля являются развитие положительного имиджа Ялты как культурного и туристического центра страны.

Помимо этого, отмечается, что организаторы события создали пространство, которое будет способствовать творческому взаимодействию представителей различных видов художественного творчества, а также формировать у жителей и гостей интерес к искусству.

Фестиваль продлится с 11:00 до 18:00, а его главным событием станет open-air выставка живописных работ начинающих и опытных художников.

Ранее в октябре сообщалось, что в Дагестане проведут фестиваль табасаранской культуры. Он приурочен к 100-летнему юбилею со дня образования Дагестанской автономной советской социалистической республики (ДАССР). Организаторы собираются провести в рамках мероприятия серию выставок традиционных народных промыслов и ремесел, а также концерт.