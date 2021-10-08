В Дагестане проведут фестиваль табасаранской культуры

В Табасаранском районе Дагестана 9 октября проведут фестиваль табасаранской культуры. О мероприятии, приуроченном к 100-летнему юбилею со дня образования Дагестанской автономной советской социалистической республики (ДАССР), рассказали в пресс-службе администрации Махачкалы.

Уточняется, что фестиваль будет проходить на территории Крепости семи братьев и одной сестры. Организаторы собираются провести в рамках мероприятия серию выставок традиционных народных промыслов и ремесел, а также концерт, в котором примут участие артисты района.

Представители администрации города указали, что к участию в фестивале привлечено более 400 молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет.

Ранее сообщалось, что в Рязани стартовал межрегиональный фестиваль «Читающий мир». На церемонии открытия, прошедшей в здании рязанской библиотеки имени Горького, присутствовали издатели, публицисты и поэты, а также региональные чиновники.