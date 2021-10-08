Форум древних городов проведут в Рязани с участием иностранных делегаций

К участию в международном форуме древних городов в Рязани в 2022 году захотели привлечь иностранные делегации. Планами на следующий год с журналистами поделился губернатор Рязанской области Николай Любимов, его слова приводит ТАСС.

Глава региона отметил, что фестиваль в 2022 году надеются провести в смешанном формате. «Думаю, что следующий форум [древних городов] пройдет более широко», — сказал он, высказав предположение, что в августе или сентябре 2022 года большую часть запланированных мероприятий можно будет провести в офлайн режиме.

Отмечается, что международный форум древних городов впервые провели в Рязани в 2018 году. В 2019 на фестиваль съехались делегации 55 городов из 35 стран, в 2020 мероприятие прошло в онлайн-формате.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае прошел седьмой Международный научный форум «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия». Мероприятие состоялось в Геленджике с участием делегации из Республики Ингушетия во главе с директором РДНТ Ильясом Евлоевым.