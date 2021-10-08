В Рязани открылся межрегиональный фестиваль «Читающий мир»

В Рязани стартовал межрегиональный фестиваль «Читающий мир». Об этом сообщает портал «62 инфо».

На церемонии открытия, прошедшей в здании рязанской библиотеки имени Горького, присутствовали издатели, публицисты и поэты, а также региональные чиновники. Замминистра культуры и туризма Рязанской области Марина Кауркина заявила, что «Читающий мир» уже десять лет объединяет талантливых авторов, педагогов, издателей, библиотекарей, представителей творческих союзов и читателей.

Фестиваль «Читающий мир» завершится 9 октября.

Ранее стало известно, что с 12-го по 16 апреля 2022 года в Калуге пройдет кинофестиваль «Циолковский», на котором покажут фильмы про космос. В рамках мероприятия также состоится празднование 50-летнего юбилея фильмов «Солярис» и «Укрощение огня».