В рамках Года японско-российских межрегиональных и побратимских обменов в Волгограде открылся фестиваль «Японская осень». Об этом ТАСС.

На церемонии открытия в библиотеке имени Максима Горького присутствовал посол Японии в Москве Тоехиса Кодзуки. Он признался, что давно хотел посетить город и заявил, что Волгоград — это «историческое место, известное всему человечеству, потому что именно здесь произошел поворотный момент в истории — Сталинградская битва».

Кодзуки пригласил гостей мероприятия выставку икон в музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова, которые написала его супруга Хироко. По словам посла, жена занимается созданием икон уже 20 лет.

Фестиваль организуют Волгоградское отделение общества «Россия — Япония» при поддержке посольства Японии в РФ и администрации региона. «Японская осень» продлится три недели, а его мероприятия будут проходить в музее Машкова, Волгоградской областной библиотеке имени Максима Горького и Волгоградском государственном педагогическом университете.