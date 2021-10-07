В российский регион привезли японских кукол

В Оренбургском областном музее изобразительных искусств открылась мини-выставка японских кукол — хина-нингё. Об этом сообщает ГТРК «Оренбург».

Как отмечается, на выставку в российском регионе привезли кукол, которые в Японии традиционно изготавливаются к празднику девочек — Хина Мацури.

«Будет представлена трехъярусная подставка хинакадзари с уникальными куклами хина-нингё, где каждый посетитель сможет познакомиться с японскими традициями и на время окунуться в атмосферу праздника», — рассказали в музее.

Посетить выставку можно будет до 24 октября.