В Перми откроется выставка старинных гравюр Рембрандта, Дюрера и Хокусая

Центральный выставочный зал Перми анонсировал выставку «Старинная гравюра и офорт XV-XX веков. Посвящение Строгановым или коллекционерская страсть». Об этом сообщает издание «Звезда».

В ЦВЗ рассказали, что выставка является частной коллекцией Строгановых, которые заложили традицию коллекционирования в Пермском крае.

«Представленная выставка также является частной коллекцией, тем самым актуализирует значимость самого коллекционирования, представляя редкие шедевры мирового графического искусства», — рассказали в ЦВЗ.

Посетители смогут увидеть историю развития гравюры как явления в искусстве. На выставке будут представлены работы Рембрандта, Дюрера, Калло, Хокусая, Борисова-Мусатова, Бакста и многих других, всего будет показано около 200 произведений разных жанров. Она будет проходить с 9 октября по 14 ноября.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии открылась заключительная выставка XIV международного фестиваля современного искусства «Аланика». Экспозиция «Экскурсии в воображаемое» включает в себя проекты российских и зарубежных художников (среди них — фотографии, видеоработы, инсталляции и живопись), посвященных видению Северной Осетии. В выставке приняли участие 20 художников.