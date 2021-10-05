В Северной Осетии открылась выставка фестиваля современного искусства

В Северной Осетии открылась заключительная выставка XIV международного фестиваля современного искусства «Аланика». Об этом сообщает ТАСС.

Экспозиция «Экскурсии в воображаемое» включает в себя проекты российских и зарубежных художников (среди них — фотографии, видеоработы, инсталляции и живопись), посвященных видению Северной Осетии.

«В рамках "Аланики" к нам приезжают художники из разных стран, вдохновляются нашей историей, природой, людьми и традициями. Они показывают Осетию такой, какой они ее видят, соединяя современное искусство с историей и обычаями нашего народа», — объяснил концепцию выставки на ее открытии глава республики Сергей Меняйло.

В «Экскурсиях в воображаемое» приняли участие 20 художников, их работы представлены на трех выставочных площадках Владикавказа — в северо-кавказском филиале Пушкинского музея, Национальном музее республики и музее истории Владикавказа. Отмечается, что в рамках фестиваля современного искусства участники выставки также проводили перформансы, творческие встречи и лекции.

Ранее сообщалось, что XIV международный фестиваль современного искусства «Аланика» пройдет в Республике Северная Осетия — Алания с 25 сентября по 5 октября.