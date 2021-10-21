Во Владивостоке начался фестиваль американского кино AMFest 2021. Об этом сообщает издание PrimNews.

Мероприятие будет проходить с 21 по 24 октября в кинотеатре «Уссури» при официальной поддержке посольства США в Москве.

Фильмы будут показывать в оригинальной озвучке с русскими субтитрами. Зрители смогут посмотреть комедию «Уроки испанского», фантастический фильм «Сигнал бедствия», камерную драму «Жокей», и фэнтези «Девять дней».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подвели итоги XXXII открытого фестиваля документального кино «Россия», гран-при получила картина «Дальний план» режиссера Владимира Головнева.

В категории телевизионных документальных фильмов победила лента «Агафья» режиссера Павла Селина. Приз зрительских симпатий получили картина «Человек неунывающий» Андрея Кончаловского и «Последний адмирал Советского Союза» Геннадия Каюмова.