В Омске стартовал всероссийский театральный фестиваль «Литература»

В Омске стартовал первый всероссийский театральный фестиваль «Литература» (стилизован как «лиТЕрАТуРа»). Об этом сообщает ТАСС.

В рамках мероприятия десять театров из семи российских городов покажут 13 спектаклей, поставленных по произведениям классической русской и зарубежной литературы. В частности, в «Литературе» приняли участие Магнитогорский драматический театр имени Пушкина, Центр современной драматургии из Екатеринбурга, Калужский областной драматический театр, Стерлитамакский русский драматический театр, «Поиск» из города Лесосибирск, а также театры Москвы и Санкт-Петербурга.

Фестиваль завершится 27 октября.

«Литература» продолжает традиции фестиваля «Молодые театры России», который проходил в Омске с начала 2000-х.

Ранее сообщалось, что в Омске в ходе торжественной церемонии 18 октября открыли памятный знак, который был создан к 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского.