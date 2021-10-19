В Ингушетии провели мероприятие в честь Михаила Лермонтова

В Малгобекском районе республики Ингушетия провели мероприятие в честь российского писателя и поэта Михаила Лермонтова. Об этом сообщает местное издание «Ингушетия/ГIалгIайче».

Согласно материалу, вечер поэзии «Певец Кавказа», посвященный Лермонтову, состоялся в студии художественного слова «Выдох», которая расположена в Доме культуры сельского поселения Зязиков-Юрт. Ведущая праздничного мероприятия Тамара Чаниева рассказала школьникам о теме Кавказа в творчестве писателя.

Помимо этого, ученики прочитали вслух несколько страниц из повести «Герой нашего времени», чтобы убедиться, что быт, культура и нравы Кавказа были источником вдохновения Лермонтова. Вдобавок участникам события представили поэму народного поэта Ингушетии Марьям Льяновой «Ты будешь славен меж людей», которая посвящена поэту.

Ранее стало известно, что в горах Ингушетии на территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника восстановят старинную каменную мечеть. По словам мастера по сухой кладке камня Рамзана Султыгова, который займется реставрацией, работы начнутся весной 2022 года.