На Соловках впервые за 100 лет отреставрировали Никольскую башню

На Соловках впервые за сто лет отреставрировали Никольскую башню. Об этом сообщает портал «Поморье».

Никольская башня — одна из самых крупных угловых в Соловецкой крепости. Её высота вместе с шатром составляет 28 метров.

Чтобы провести полную реставрацию, пришлось заменить перегородки — это крупные стволы лиственницы, часть из которых здесь сохранились с XVI столетия. В XXI веке таких деревьев не смогли найти ни в Архангельской области, ни в Карелии. Подходящее нашлось только в Алтайском крае.

При этом на внешних воротах башни удалось воссоздать изначальную ковку.

Ранее сообщалось, что в горах Ингушетии на территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника восстановят старинную каменную мечеть. Работы начнутся весной 2022 года.