В Ингушетии отреставрируют старинную каменную мечеть

В горах Ингушетии на территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника восстановят старинную каменную мечеть. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам мастера по сухой кладке камня Рамзана Султыгова, который займется реставрацией, работы начнутся весной 2022 года.

Специалисты уже закончили необходимые подготовительные работы — провели предварительные раскопки и санитарную очистку территории, а также произвели замеры мечети. Сейчас эксперты занимаются подготовкой документов для получения разрешения на реставрацию.

По данным управления культурного наследия правительства республики, около 1,9 тысячи объектов заповедника находятся под государственной охраной, среди них башенные, склеповые и другие сооружения средневекового ингушского зодчества. При этом отмечается, что сотням памятников угрожает разрушение.

Ранее в октябре стало известно, что художники отреставрируют несколько панно в метро Казани, выполненные в технике византийской мозаики. Созданием картин в 2005 году занимался художник монументального искусства Озад Хабибуллин, который будет следить за их нынешней реставрацией. Работы будут проведены на станциях «Площадь Габдуллы Тукая» и «Кремлевская».