Волонтеры отреставрировали дом 1928 года постройки в тюменском районе

Волонтеры проекта «Том Сойер Фест» отреставрировали дом 1928 года постройки в тюменском районе Ембаево. Об этом сообщает интернет-газета «Вслух.ру».

Речь идет о здании, которое расположено по адресу улица Свободы 12. Участники инициативы заменили крышу, выкрасили фасады, оконные рамы со ставнями и сделали резной декор для карниза. В октябре дом будет полностью восстановлен.

«Таких красивых домов в запущенном состоянии в Тюмени много. Без посторонней помощи нам, пенсионерам, не обойтись. Обновление дома для меня — самый большой и долгожданный подарок. Спасибо всем, кто поддерживает и помогает в таком нелегком и кропотливом труде!» — высказалась хозяйка дома, 78-летняя Аксинья Гордеева.

Всероссийский фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» проходит с 2015 года. Известно, что в нем участвуют волонтеры из 70-ти городов России.

Ранее в сентябре сообщалось, что под Тулой отреставрировали один из древнейших российских монастырей. Речь идет о Спасо-Преображенском монастыре, который возведе в первой четверти XVI века белевскими князьями. Средства на ремонт выделил фонд «Перспектива».