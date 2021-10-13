В казанском метро отреставрируют мозаичные панно

Художники отреставрируют мозаичные панно в метро Казани. Соответствующую информацию публикует информационное агенство «Татар Информ».

Сообщается, что работы будут проведены на станциях «Площадь Габдуллы Тукая» и «Кремлевская». Руководство МУП «Метроэлектротранс» заявило, что рисунки необходимо обновить в связи с их осыпанием. Реставрацией займется бригада из пяти человек.

«Специалисты осматривают панно перед реставрацией, необходимо сделать заключение, по каким причинам опадает мозаика», — объяснили сотрудники казанской компании.

Известно, что мозаичные панно выполнены в технике византийской мозаики. Так, «Площадь Габдуллы Тукая» украшает 22 картины, а «Кремлевскую» — 10 больших панно и 12 маленьких. Созданием картин в 2005 году занимался художник монументального искусства Озад Хабибуллин, который будет следить за их нынешней реставрацией.

В октябре стало известно, что на республиканские и национальные проекты Татарстана выделили миллиарды рублей. Президент республики Рустам Минниханов заявил, что в 2021 году в регионе построили 1,2 тысячи новых и отреставрировали более 3,5 тысячи социально значимых объектов.