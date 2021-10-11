В Казани оснастили две школы для детей с ограниченными возможностями

Школы номер 76 и номер 11 в Казани оснастили оборудованием в рамках проекта «Образование»

Две школы для детей с ограниченными возможностями оснастили в Казани в 2021 году. Соответствующий материал публикует информационное агенство «Татар Информ».

Сообщается, что работы провели в рамках федерального проекта «Современная школа», который является частью национального проекта «Образование». Отмечается, что в учреждения номер 76 и номер 11 закупили необходимое оборудование, общая стоимость которого составляет 14 миллионов рублей.

Помимо этого, в школах полностью обновили кабинеты логопедов, психологов и дефектологов. Там установили сенсорные комнаты, интерактивные логопедические столы и диагностические коррекционно-развивающие комплексы. Вдобавок во всех классах появились интерактивные комплекты Smart, ноутбуки и цветные многофункциональные устройства.

В то же время в трудовых мастерских расположили новые станки, швейные машины, гладильные системы и адаптированную посуду, а в кабинетах дополнительного образования — специальные музыкальные инструменты.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании указов президента России Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, а именно, «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура» и «Жилье и городская среда».

В октябре стало известно, что на республиканские и национальные проекты Татарстана выделили миллиарды рублей. Президент республики Рустам Минниханов заявил, что в 2021 году в регионе построили 1,2 тысячи новых и отреставрировали более 3,5 тысячи социально значимых объектов.

