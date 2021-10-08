Алтайский мастер модернизировал народный музыкальный инструмент топшур

Народны мастер из Алтайского края, музыкант Александр Гнездилов модифицировал балалайку топшур. Он запатентовал новый метод закрепления ладов и опубликовал видеозапись об этом на YouTube.

Россиянин объяснил, что заменил металлические лады инструмента на синтетические, сделав их из лески, закрученной по спирали.

Гнездилов состоит в Российском творческом союзе мастеров-художников музыкальных инструментов, занимается настройкой, ремонтом и изготовлением инструментов, пишет «Национальный акцент». Он в том числе разработал проект реконструкции скифской арфы на основе фотографий археологов.

Ранее сообщалось, что в Уфе с 16 по 23 октября впервые пройдет III Всероссийский музыкальный конкурс по специальности «народные инструменты». Бороться за победу в высокопрофессиональном состязании музыканты будут в номинациях «домра», «балалайка» и «гитара». Судить конкурсантов будет жюри, состоящее из мировых звезд и известных исполнителей.