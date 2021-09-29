В Уфе к 100-летию музыкальной школы имени Сабитова заложат «капсулу времени»

В Уфе 1 октября, в Международный день музыки, в сквере детской музыкальной школы №1 имени Наримана Сабитова состоится торжественная церемония закладки «капсулы времени». Об этом сообщает «Башинформ».

Мероприятие посвящено 100-летию образования школы и 50-летию присвоения ей имени Сабитова.

В «капсулу времени» положат памятный буклет школы, значок сабитовца, флешку с фотографиями концертов, педагогического коллектива, видео о школе, нотным архивом произведений Наримана Сабитова, ноты гимна школы.

Также в нее будут вложены официальное послание сабитовцам и письма потомкам от учащихся школы.

В августе сообщалось, что на колокольне Соловецкого монастыря во время реставрации нашли спрятанную 50 лет назад «капсулу времени» — деревянный пенал с письмом троих друзей, служивших в ВМФ в июне 1970-года. Они оставили послание самим себе с обещанием вернуться на Соловки.