В Татарстане проведут курс для будущих бизнесвумен

Курс по созданию собственного дела «Женское предпринимательство» стартует в Татарстане

Образовательная программа по созданию собственного дела «Женское предпринимательство» стартует в Татарстане. Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

Согласно материалу, после окончания обучения, которое проведут с 23 октября по 27 ноября, будущие бизнесвумен получат дипломы государственного образца. Организатором мероприятия выступил подведомственный Министерству экономики республики Фонд поддержки предпринимательства.

По информации издания, во время бесплатного курса участницы изучат технологии поиска и оценки бизнес-идеи, основы маркетинга, систему работы с персоналом, а также разработают экономическую бизнес-модель, стратегию продвижения и «упакуют» идею в действующий проект.

Известно, что шестинедельное обучение будет организовано в онлайн- и офлайн-форматах. Очные занятия предполагают бизнес-экскурсии, бизнес-завтраки и итоговое мероприятие с защитой проектов перед экспертной комиссией. Заявки на участие принимаются до 15 октября.

Экспертами на программе выступят владелец экосадов «Дети тут» Гузель Шубина, основательницы ООО «Швейная мастерская ИРЭН» Ирина Купряхина, автор и руководитель сети семейных студий танцев и йоги «Ваня Гог» Татьяна Никонова и другие.

Ранее в Казани состоялся VI Форум деловых женщин Республики Татарстан «Работа в кайф», на который пригласили бизнесвумен со всей России. В программу включены различные бизнес-тренинги с ведущими специалистами.