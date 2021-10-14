В Татарстане после реставрации открылся храм Покрова Божией Матери

В Татарстане после реставрационных работ открылся храм Покрова Божией Матери. Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

Согласно материалу, мероприятие состоялось 14 октября в день церковного праздника Покрова Пресвятой Богородицы в селе Тарлаши, расположенном в Лаишевском районе. Отмечается, что в этот день митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил чин великого освящения храма и божественную литургию.

По информации издания, здание было построено в промежуток с 1801 по 1806 год. 2 декабря 1940 года оно было закрыто и возвращено церкви только в 1992 году. Реставрация храма велась с 2017 года, за это время специалисты установили в нем новые окна, заново расписали интерьер, полностью восстановили фасад и возвели ограждение по всему периметру храма.

«На праздник собрались местные прихожане, порядка ста человек. Открытие храма после реставрации стало для них важным событием», — рассказали в пресс-службе Лаишевского района.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Нижнем Новгороде на месте заброшенного кафе построят новую церковь. По словам местных чиновников, появление храма воссоздаст исторический облик Рождественской улицы — когда-то на этом месте находилась Троицкая Нижнепосадская церковь. Ее первое упоминание датируется 1621 годом. Здание перестраивалось несколько раз, пока с приходом советской власти его не разрушили, оставив лишь фрагмент стены.