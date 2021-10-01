Челябинский храм откроет бесплатную столовую для нуждающихся

Приход храма Иоанна Воина в Челябинске запланировал создание бесплатной столовой для нуждающихся. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, бесплатно получить питание смогут все люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Среди них, например, — одинокие пенсионеры, прихожане, имеющие инвалидность, многодетные и малоимущие семьи.

Известно, что предприятие общественного питания откроется на пересечении проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев в понедельник, 4 октября. Режим работы столовой — с понедельника по пятницу. Каждый посетитель имеет право приходить в нее на обед один раз в день.

«Православная община провела ремонт. Средства на приобретение кухонной утвари и бытовой техники прихожане собрали всем миром», — заявили сотрудники пресс-службы челябинской епархии. Отмечается, что чин освящения столовой проведут также 4 октября.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Нижнем Новгороде на месте заброшенного кафе построят новую церковь. По словам местных чиновников, появление храма воссоздаст исторический облик Рождественской улицы — когда-то на этом месте находилась Троицкая Нижнепосадская церковь. Ее первое упоминание датируется 1621 годом. Здание перестраивалось несколько раз, пока с приходом советской власти его не разрушили, оставив лишь фрагмент стены.