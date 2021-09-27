В Елабуге после ремонта вновь открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

В Елабуге после капитального ремонта вновь начал работу физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион». Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

По информации издания, в церемонии открытия бассейна принял участие глава Елабужского района Рустем Нуриев. Известно, что во время работы в комплексе произвели полную замену системы водоподготовки, а также установили новую концепцию нагрева, с помощью которой вода фильтруется, подогревается и только после этого поступает в бассейн.

По словам Нуриева, подобная система позволяет экономить водопотребление и минимизировать использование химических средств, поскольку вода очищается с помощью песчаных фильтров. Вдобавок в здании разместили новый витраж с двойным утеплением, способным выдержать очень низкие температуры.

Известно, что на ремонт «Чемпиона» было выделено 5,1 миллиона рублей. Работы продолжат в 2022 году: запланирована замена кровли, фасада и внутренней отделки.

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