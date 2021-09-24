В Казани разместили мемориал участнику Великой Отечественной войны

Памятная доска, посвященная лауреату Государственной премии СССР и юнге Северного флота Равилю Сулеймановичу Гильфанову, появилась в Казани в пятницу, 24 сентября. Об этом сообщает информагенство «Татар Информ».

По информации издания, мемориал участнику Великой Отечественной войны разместили на фасаде дома на улице Островского. Отмечается, что на доске изображен бюст Гильфанова бронзового цвета, а также его краткая биография на русском и татарском языках.

Известно, что Равиль Гильфанов начал трудовую деятельность в 1943 году в качестве токаря, а в 1944 отправился добровольцем на войну, где был зачислен в Соловецкую школу юнг Военно-морского флота СССР. После войны он продолжил службу в рядах Военно-морского флота СССР до 1952 года.

Известно, что после службы мужчина отправился на учебу в Казанский авиационный техникум, а затем на протяжении десяти лет работал в Казанском электротехническом заводе. Помимо этого, Гильфанов занимал должности генерального директора «КЭТЗ» по общим вопросам и заведующего музеем «Трудовой Славы завода».

Ранее в Томске установили мемориальную доску прокурорам, которые приняли участие в Великой Отечественной войне. Торжественное открытие памятной доски состоялось 10 сентября. Ее разместили на здании областной прокуратуры, расположенной на улице Белинского.