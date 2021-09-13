В Томске установили памятную доску участникам Великой Отечественной войны

В Томске установили мемориал прокурорам, которые участвовали в Великой Отечественной войне

В Томске установили мемориальную доску прокурорам, которые приняли участие в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает местный портал «Томский Обзор».

По информации издания, торжественное открытие памятной доски состоялось 10 сентября. Ее разместили на здании областной прокуратуры, расположенной на улице Белинского. На мемориале напечатаны имена пятерых бывших служащих: Батаен Борис, Шканов Евгений, Воробьев Марат, Исковский Иван и Трифонов Владимир.

Согласно материалу, в церемонии приняли участие прокурор области Александр Семенов, его заместители, работники и ветераны прокуратуры, а также родственники ветеранов Великой Отечественной войны. После открытия памятника работники прокуратуры возложили цветы и почтили память фронтовиков минутой молчания.

«На мемориале, который был на этом месте ранее, несправедливо забыты имена пятерых наших коллег (...) Имена Героев займут свое почетное место и будут увековечены», — подчеркнул Семенов.

Известно, что ранее сотрудники прокураторы изучили архивные документы в преддверии празднования 300-летия со дня образования ведомства в России и нашли в них информацию о 38 прокурорах-фронтовиках.

Ранее стало известно, что в Калуге установят памятную доску краеведу-исследователю Наталии Кожевниковой. Гранитную доску украсит юбилейный графический коллаж достопримечательностей Калуги.