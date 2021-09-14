В России по найденной медали установили имя погибшего в 1945 году героя

Калининградские поисковики по найденной медали установили имя погибшего в 1945 году героя

Калининградские поисковики установили имя погибшего в 1945 году красноармейца по найденной на месте боя с немецкими солдатами возле поселка Черепаново медали «За отвагу». Об этом сообщил председатель Совета региональной общественной организации поисковиков «Совесть» Руслан Хисамов, передает ТАСС.

По его словам, чтобы установить личность героя, поисковики направили запрос в архив Минобороны с номером найденной медали. Оказалось, что она принадлежала стрелку Филату Леонову 1898 года рождения.

Помимо медали, поисковики также нашли его личные вещи — зеркальце, карандаш с гильзой от патрона и «испещренный осколками от снаряда» котелок. «Мы очень надеемся, что удастся разыскать родственников солдата Великой Отечественной войны Филата Леонова и передать им медаль и личные вещи героя», — добавил Хисамов.

Ранее в Томске установили мемориальную доску прокурорам, которые приняли участие в Великой Отечественной войне. Торжественное открытие памятной доски состоялось 10 сентября. Ее разместили на здании областной прокуратуры, расположенной на улице Белинского.