В Крыму возродят традицию богослужений в древних храмах

В Херсонесе занялись возрождением традиции богослужений в древних христианских храмах — первую литургию проведут в воскресенье, 3 октября, в Восточной базилике. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Севастопольского благочиния.

Храмы находятся на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» и охраняются государством. Служба состоится благодаря содействию фонда «Моя история».

«Везде в храмах, где служили когда-либо литургию и где освящен престол, благодать никуда не девается — она остается во веки веков, и это место останется храмом, даже если он исчезнет с лица земли», — отметила руководитель пресс-службы Екатерина Виноградова.

Она добавила, что для Херсонеса это событие символично, так как в городе много старинных разрушенных храмов, которые не используются.

Ранее в сентябре стало известно, что в Нижнем Новгороде на месте заброшенного кафе построят новую церковь. По словам местных чиновников, появление храма воссоздаст исторический облик Рождественской улицы — когда-то на этом месте находилась Троицкая Нижнепосадская церковь. Ее первое упоминание датируется 1621 годом. Здание перестраивалось несколько раз, пока с приходом советской власти его не разрушили, оставив лишь фрагмент стены.