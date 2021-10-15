На Сахалине установили выброшенный на свалку памятник Гагарину

В Невельске после реставрации открыли выброшенный на свалку памятник Юрию Гагарину

В городе Невельск Сахалинской области после реставрации установили памятник первому космонавту планеты Юрию Гагарину. Работы начались после того, как барельеф нашли в куче мусора. О церемонии открытия монумента местная администрация сообщила в Instagram.

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Открытие памятника прошло 15 октября недалеко от Невельского историко-краеведческого музея. Барельеф отремонтировали, покрыли серебристой краской и закрепили на постаменте. В мероприятии приняли участие мэр городского округа Алексей Шабельник, представители местной администрации и жители района.

«Для нас это не просто барельеф — это историческая память. Во время проведения реставрации родилась идея, рядом с Невельским историко-краеведческим музеем создать экспозицию под открытым небом, барельеф Юрия Алексеевича Гагарина станет первым ее экспонатом», — говорится в публикации.

Памятник нашли в грязи и песке на берегу реки Ловецкая в Невельском районе в августе 2021 года. Произошедшее вызвало волну негодования среди сахалинцев. В местной администрации заявили, что демонтировали объект и выбросили его из-за аварийного состояния, однако не знают, как он оказался у реки. Вскоре генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал разобраться в ситуации.