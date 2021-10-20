В Омске к 200-летию Достоевского установили памятный знак

Памятный знак, созданный к 200-летию со дня рождения Достоевского, открыли в Омске

В Омске в ходе торжественной церемонии 18 октября открыли памятный знак, который был создан к 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Уточняется, что памятный знак установили на месте каторжного острога, в котором писатель отбывал ссылку с 1850 по 1854 годы. В церемонии принял участие губернатор региона Александр Бурков. «Скульптура необычная, особенная, заставляет остановиться и задуматься. Она напоминает о самом тяжелом периоде в жизни Достоевского», — сказал он, обращаясь к присутствующим.

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Установленный памятный знак был спроектирован омским скульптором Александром Капраловым. Он представляет собой тюремную дверь и орла, вылетающего из нее на свободу. При реализации проекта авторы вдохновлялись эпизодом из произведения «Записки из Мертвого дома» и рисунком тюрьмы, созданным скульптором 35 лет назад в Тобольске.

Ранее сообщалось, что в Омской крепости открылась экспозиция, посвященная сибирской каторге писателя Федора Достоевского, посетителей которой одевают в робы заключенных.