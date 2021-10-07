В Омской крепости открылась экспозиция в честь каторги Достоевского

В Омской крепости открылась экспозиция, посвященная сибирской каторге писателя Федора Достоевского, посетителей которой одевают в робы заключенных. Об этом сообщило издание «Тайга.Info».

«Кто знает, каким творческим путем пошел бы Федор Михайлович, если бы не годы, проведенные в остроге. Здесь его мировоззрение приобретает тот угол, который лег в основу его выдающихся шедевров», — считают авторы.

Зрителей встречает человек в костюме куклы Достоевского и проводит их через Тарские ворота, встретившие писателя на каторге 23 января 1850 года.

Посетителям представят финал романа «Преступление и наказание». Они также попадут в атмосферу настоящей казармы, смогут пройти острожные работы, будут зачислены в каторжники, а после этого их освободят. Кроме того, участники экскурсии смогут надеть робы заключенных и кандалы.

Ранее сообщалось, что в Оренбургском областном музее изобразительных искусств открылась мини-выставка японских кукол. На выставку в российском регионе привезли кукол, которые в Японии традиционно изготавливаются к празднику девочек — Хина Мацури.