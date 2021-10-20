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В центре Ростова-на-Дону обнаружили точную копию каменной бабы из Танаиса

В центре Ростова-на-Дону обнаружили точную копию каменной бабы из Танаиса
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Фото: @alia_1727

В центре Ростова-на-Дону обнаружили единственную точную копию каменной сарматской бабы из античного города Танаис. Об этом рассказал директор книжного магазина «Деловая литература» Яков Павелин, передает Rostov.ru.

Скульптура находится на улице Серафимовича, 53Б. Археологи обнаружили сарматскую статую при раскопках в Танаисе около 10 лет назад, ее точную копию предложил сделать ювелирный художник Николай Никитин, работавший в книжном магазине.

Никитин отправился к месту, где нашли сарматскую бабу, и сделал слепок. Точную копию он вместе со своими знакомыми изготовил из бетона. Внутри скульптуры проходит железный штырь, который закреплен в земле. Каменная баба полюбилась ростовчанам и гостям города.

«Люди часто приносят ей цветы и монетки, надевают бусы и даже красят губы», — рассказал Павелин.

В 2018 году книжный магазин едва не лишился скульптуры из-за реконструкции улицы — она мешала проведению ремонтных работ. Однако тогда на ее сохранении настоял председатель регионального Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

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