Футуристическую матрешку уральского мастера выставили в Дубае

Павильон России на выставке «ЭКСПО» в Дубае украсила футуристическая матрешка с Урала

Павильон России на выставке «ЭКСПО» в Дубае украсила футуристическая матрешка от уральского мастера Андрея Казанцева. Об этом пишет портал E1.ru.

«Представители российского павильона предоставили возможность создать новый образ всем известной русской матрешки. Когда я создавал свою первую скульптуру три года назад, я и представить не мог, что окажусь на мероприятии такого масштаба! Это стоило невероятных усилий всей нашей команды», — рассказал журналистам автор инсталляции.

Матрешка выполнена в цветах российского купольного павильона, оболочка которого состоит из разноцветных трубок, напоминающих клубок нитей.

Выставка «ЭКСПО-2020», перенесенная с прошлого года из-за пандемии коронавируса, завершится в Дубае 31 марта 2022-го. Следующая выставка пройдет в 2025 году в Осаке, Япония.

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