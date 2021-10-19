Работу российского художника выставят у египетских пирамид

Работу российского художника Александра Пономарева «Уроборос» выставят на египетском плато Гиза возле комплекса пирамид. Об этом автор произведения рассказал «Известиям».

Пономарев примет участие в биеннале современного искусства Forever is Now 2021. Отмечается, что это первая масштабная выставка, которая пройдет в Египте на плато Гиза.

«Получив такое предложение — поработать рядом с пирамидами, ты сразу задаешь себе вопрос: а сможешь ли ты это сделать вообще? А достоин ли ты? И дальше начинаешь жить с этой идеей, сочинять стихи, рисовать, придумывать образы», — признался художник.

По словам Пономарева, за основу концепции своей работы он взял «Солнечную лодку, в которой путешествовал бог Ра». Его проект будет представлять собой инсталляцию из двух лодок, соединенных песочными часами пирамидальной формы.

Биеннале современного искусства Forever is Now 2021 пройдет в Египте с 21 октября по 7 ноября.