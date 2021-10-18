На фасаде Екатеринбургского театра появился уникальный арт-объект

Фасад Екатеринбургского театра кукол украсил уникальный арт-объект под названием «Время чудес». Об этом сообщает «Глас народа».

Конструкция представляет собой часовой механизм с движущимися кукольными персонажами отечественного и зарубежного фольклора, которые будут оживать под бой курантов непосредственно перед началом постановок и показов. Объект появился в ходе капитального ремонта здания.

Отмечается, что «Время чудес» разработали и спроектировали с учетом уральского климата: сложное техническое устройство не повредится из-за резких перепадов температур, обильных осадков, порывистого ветра и других погодных условий. По мнению авторов концепции, оригинальная конструкция станет достойным украшением городского пространства.

«Идея создания арт-объекта возникла давно, и на его реализацию ушло несколько месяцев. Наш объект абсолютно точно — единственный в России. Это очень сложная авторская работа. Учтены все особенности, поэтому кинетический театр может работать круглый год», — подчеркнул директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников.

Ранее в октябре сообщалось, что итальянские архитекторы представили арт-объект в Краснодарском парке. Речь идет об инсталляции в виде колонн под названием «Абстракта» (Abstracta). Работа из проволочной сетки представляет собой останки классической древнеримской архитектуры: разрушенную полупрозрачную колоннаду с центром композиции в виде ротонды.

