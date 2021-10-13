Российская художница создала светящиеся облака

Художница Нина Капустина создала инсталляцию с облаками, которые светятся по ночам. Стрит-арт появился в центре Ростова-на-Дону и стал точкой притяжения любителей искусства. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.

21-летняя художница поместила инсталляцию на торце здания на улице Шаумяна. Облака созданы из объемного холлофайбера (утеплителя для верхней одежды), светодиодов и фанеры. Конструкцию Капустина повесила на водосток.

Россиянка отметила, что пока не уверена в планах на инсталляцию. Команда художников хочет найти вариант превратить ее в сезонную — чтобы для каждого времени года в «облаках» нашелся удобный формат. Например, на зиму холлофайбер можно свернуть в шар и повесить под потолок, считает Капустина. Однако это не окончательное решение — по словам создательницы, инсталляцию могут попросту снять.

Как отмечает Telegram-канал, многие местные жители уже сфотографировались с облаками и отметили на фото художницу. Создательницу стрит-арта поблагодарили за ее работу.

Ранее сообщалось, что в Иркутске появилась первая стена свободного творчества, на которой любой желающий может нарисовать свой стрит-арт. За рисунки на этой стене к административной ответственности привлекать не будут, однако любой объект стрит-арта может быть перекрыт другим изображением в любой момент, что не может рассматриваться как провокация конфликта между художниками.