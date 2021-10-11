Россиянка занялась росписью наличников по примеру старорусских мастеров

Жительница Соликамска, Пермский край, Ирина Рудник, вдохновившись работами старорусских мастеров, занялась росписью наличников. Об этом сообщает Ural Mash в своем Telegram-канале.

Россиянка расписывает наличники уже пять лет, за это время она получила звание народного мастера Пермского края. До этого Рудник занималась резьбой по дереву.

Мастерица часто проводит выездные мастер-классы. Она рисует на дереве традиционные рисунки, используя акрил или масло. Отмечается, что подготовка к работе занимает немало времени — необходимо сначала подготовить материал, пропитать олифой, запланировать и загрунтовать.

Рудник планирует расписать наличники во всем частном секторе. Пока она совершенствует мастерство.