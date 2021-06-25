В Чувашии выбрали лучших народных мастеров России

В Чувашии подвели итоги XIX Всероссийского конкурса народных мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая». Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

Мероприятие прошло в Чебоксарах 23-24 июня. Всего участниками состязания стали 36 мастеров из 14 российских регионов: Чувашии, Башкирии, Марий Эл, Пермского края, а также Тамбовской, Ульяновской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Пензенской, Самарской, Курской, Саратовской и Нижегородской областей.

Конкурсанты соревновались в девяти номинациях: изделия из растительных материалов, ткачество, резьба по дереву, роспись по дереву, вышивка, художественная береста, художественный бисер, керамика и текстильная кукла.

В итоге обладательницей Гран-при стала мастерица из Пермского края Светлана Мартева, которая представила работу в технике ткачества на дощечках под названием «Рука об руку прославим род и племя свое», посвященную дружбе между чувашами и пермяками.