Студентка научилась шить по видео в YouTube и заняла первое место в конкурсе

Жительница Великобритании самостоятельно научилась шить по роликам на YouTube и заняла первое место в конкурсе модельеров. Об этом сообщает Daily Mail.

21-летняя студентка Эдинбургского университета Серена Бейкер (Serena Baker) начала интересоваться модой в 15 лет и решила создавать собственную одежду. После того, как англичанка поступила в институт, она пообещала себе все свободное время уделять шитью.

Спустя несколько лет девушка решила испытать свои силы и подала заявку на реалити-шоу The Great British Sewing Bee («Великая британская швейная пчела»), участники которого соревнуются за звание лучшего модельера. Героиня материала стала победительницей состязания, своими впечатлениями она поделилась с изданием.

«Раньше занятие шитьем ассоциировалось у меня с пожилыми дамами. Надеюсь, я стану примером для других людей и смогу вдохновить их на новое хобби. Также я рада, что мне удалось доказать, что этому ремеслу может научиться абсолютно каждый и что нет ничего невозможного», — сказала Бейкер.

Ранее в июне финансист пошил себе деловые пиджаки из шахтерской формы и прославился в сети. 57-летний консультант по финансам горнодобывающей промышленности Роб Гленн (Rob Glenn) объяснил, что в силу профессии у него дома накопилось большое количество рабочих светоотражающих жилетов. По словам мужчины, он сшил себе несколько пиджаков ярко-синего, желтого и оранжевого цветов со светоотражающими линиями, как на униформе рабочих.