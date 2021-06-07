Финансист пошил себе деловые пиджаки из шахтерской формы и прославился в сети

Пожилой житель Австралии пошил деловые пиджаки из шахтерской униформы и прославился в сети. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

57-летний консультант по финансам горнодобывающей промышленности Роб Гленн (Rob Glenn) объяснил, что в силу профессии у него дома накопилось большое количество рабочих светоотражающих жилетов. «Я ношу шахтерскую униформу каждый день и подумал, что было бы забавно сшить из нее несколько пиджаков. Я сделал их ради шутки и опубликовал в интернете», — поделился герой материала.

По словам мужчины, он сшил себе несколько пиджаков ярко-синего, желтого и оранжевого цветов со светоотражающими линиями, как на униформе. В такой одежде Гленн ходит на рабочие мероприятия. «Я получаю совершенно разную реакцию на свой наряд. Некоторые люди пытаются игнорировать это и притворяются, что не замечают. Другие смеются надо мной, а кто-то негодует и закатывает глаза», — посмеялся финансист.

Гленн отметил, что сшил пиджаки еще несколько лет назад, однако опубликовал их фотографии в социальной сети LinkedIn только в этом году. Снимки австралийца в своей одежде стали вирусными, и герой материала получил множество восторженных комментариев в адрес своих пиджаков. Несмотря на свой успех в сети, финансист не планирует продолжать шить одежду и публиковать ее фото в интернете. «Было весело, но это был мой последний набег на социальные сети. Моя семья считает, что это до жути неловко. Да и я уже слишком стар для таких вещей!» — заключил мужчина.

В апреле женщина пошила семье одежду из пододеяльников и прославилась. Рози Чендлер (Rosie Chandler) из английского графства Бакингемшир рассказала, что ей всегда нравилась мода прошлых десятилетий, однако ей не хотелось платить крупные суммы за винтажные наряды. Она отправилась на шопинг в секонд-хенды и благотворительные магазины, приобрела простыни, пододеяльники, скатерти и занавески за бесценок и начала шить себе наряды для повседневной носки.