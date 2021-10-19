В Башкирии откроется выставка «Живое дерево»

В Национальном музее Башкортостана пройдет выставка «Живое дерево». Об этом сообщается на сайте Минкульта республики.

Открытие мероприятия состоится 20 октября. Выставка приурочена к 85-летию башкирского мастера декоративно-прикладного искусства, заслуженного художника БАССР Ильиса Ямалетдинова. Цель события заключается в том, чтобы популяризировать, сохранить и развить историю древнего национального промысла — художественной обработки дерева.

На выставке будут представлены работы мастера, получившие мировое признание. Посетители мероприятия смогут изучить профессиональный путь художника, а также оценить кружевные орнаменты по дереву, деревянные скульптуры и праздничную посуду в этностиле.

Помимо этого, на экспозиции будет представлен сувенир «Медведь с бочонком меда», который получил золотую медаль на Всемирном Конгрессе пчеловодов.

Ранее в октябре сообщалось, что в Новосибирске открылась благотворительная выставка о пандемии. Организатором события стал местный фармпроизводитель Renewal («ПФК Обновление»). Молодым художникам дали возможность представить гостям свои работы на профессиональной экспозиции в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств.