В Башкортостане пройдет Международный конкурс юных музыкантов

В Республике Башкортостан состоится I Международный конкурс юных музыкантов имени Наримана Сабитова. Об этом сообщается на сайте Минкульта Башкирии.

Мероприятие пройдет с 1 по 3 ноября в Уфе в рамках проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». В конкурсе будут представлены номинации «Фортепиано» и «Скрипка». В нем примут участие учащиеся детских музыкальных школ, школ искусств, а также юные исполнители из зарубежных стран в возрасте от семи до 15 лет. Состязание будет организовано в дистанционном формате, в нем будет один тур.

Отмечается, что в Оргкомит поступают конкурсные заявки из разных уголков России: Владикавказ, Москва, Санкт-Петербург, Иркутская, Тверская, Саратовская, Челябинская области, Республика Татарстан, Башкортостан.

В качестве награды лауреаты Grand-Prix и обладатели первых премий получат мастер-класс с председателем жюри по номинациям. Мастер-классы будут транслироваться в YouTube, поэтому все желающие смогут их посмотреть.

I Международный конкурс юных музыкантов имени Наримана Сабитова учрежден в 2020 году и приурочен к 95-летию башкирского композитора-классика XX века Наримана Гилязевича Сабитова.

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