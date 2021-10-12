В летнем амфитеатре Назрани состоялся вечер романса

В летнем амфитеатре Назрани прошел концерт артистов Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева «Вечер романса». Об этом сообщается на сайте Минкульта республики.

Так, под аккомпанемент фортепьяно в Малом зале прозвучали лучшие произведения жанра в исполнении Фираи Кадыровой.

Кроме того, ведущие мероприятия Тамара Чаниева и Ахмед Хашегульго рассказывали зрителям об авторах известных песен, о музах, вдохновлявших поэтов и композиторов, а также об историях любви, которые побуждали людей писать бессмертные произведения.

Отмечается, что одним из гостей события стал Министр культуры Республики Ингушетия Темерлан Дзейтов.

Концерт был подготовлен художественным руководителем филармонии Айной Алиевой.

Ранее в октябре стало известно, что в 2022 году в Волгограде пройдет крупнейший в России музыкальный фестиваль ParkSeason Fest. Мероприятие состоится 1 и 2 июля на стадионе «Волгоград Арена». В первый день фестиваля выступят известные панк-группы. Среди них — «НАИВ», «Кис-Кис», «Кирпичи», «Черный вторник» и другие.