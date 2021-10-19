В Грозном состоится выставка «Палитра Кавказа»

В Грозном в Мемориальном комплексе Славы имени Ахмата Кадырова состоится выставка «Палитра Кавказа». Об этом сообщается на сайте минкульта Республики.

Событие приурочено ко Дню художника, которое учредила в 2007 году Международная Ассоциация «Искусство народов мира». Этот праздник отмечается в день рождения одного из величайших художников мира Пабло Пикассо.

Выставка «Палитра Кавказа» призвана объединить не только профессионалов и мастеров живописи, но и всех людей, которые так или иначе связаны с живописью. На ней представят более 50 художественных работ художники из разных регионов России. Среди них, например, Кулешов Сергей, Ветров Виталий, Загалов Ауес, Дарчиева Алена, Картоев Батыр, Автиев Хасан, Закриев Магомед и другие.

«Назначение художника — посылать свет в глубину человеческого сердца. Творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его. Поэтому выставка «Палитра Кавказа» — для всех любителей прекрасного», — отмечается на сайте.

Ранее в октябре сообщалось, что Эрмитаж впервые привезет в Чечню выставку восточного и западноевропейского оружия из своих коллекций. В рамках культурного мероприятия запланировано проведение цикла виртуальных лекций, дискуссии о роли волонтерства, а также представление эрмитажных программ виртуальной реальности.