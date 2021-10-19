Эрмитаж впервые привезет в Чечню выставку оружия

В Чечне с 27 по 29 октября пройдут «Дни Эрмитажа»

Государственный Эрмитаж впервые привезет в Чечню выставку восточного и западноевропейского оружия из своих коллекций. Об этом со ссылкой на Министерство культуры республики сообщает ТАСС.

В ведомстве указали, что в Чечне с 27 по 29 октября впервые пройдут «Дни Эрмитажа». «В Грозном представят выставку шедевров восточного и западноевропейского оружия из своих коллекций, а также проведет широкую культурную и образовательную программу», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что в рамках культурного мероприятия запланировано проведение цикла виртуальных лекций, дискуссии о роли волонтерства, а также представление эрмитажных программ виртуальной реальности.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Дни Эрмитажа» прошел во Владивостоке. Организаторы подготовили для гостей серию мероприятий, таких как квесты, выставки, кинопоказы, а также видеоконференции волонтеров, лекции и мастер-классы по научной реставрации для музейных работников.