В Чечне открылись религиозный центр и выставка реликвий

В Чечне в честь дня рождения пророка Мухаммеда, который в этом году выпал на 18 октября, открылась выставка его реликвий, а также религиозный центр с мечетью и медресе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Так, в городе Шали в мечети «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда открылась выставка его реликвий. Кроме того, представители всех религиозных течений Чечни провели в мечети обряд зикр.

Религиозный центр начал работу в селе Ахмат-Юрт. В состав комплекса вошли мечеть на 200 человек и медресе. Там обустроены специальные места для общественных мероприятий и обрядов: схода жителей села, зикра, мовлида. Кроме того, в нем можно проводить погребальные мероприятия: там обустроили место для омовения и совершения намаза над усопшими.

В этот же день на территории всей Чечни прошла раздача милостыни нуждающимся.

Мавлид ан-Наби (священную ночь рождения пророка Мухаммеда) празднуют 12-го числа третьего месяца по мусульманскому календарю — Раби уль-авваль. В этот день верующие проводят торжественные мероприятия, где вспоминают деяния пророка, совершают молитвы, читают Коран, жертвуют деньги и еду в пользу нищих.